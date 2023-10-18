إدانة ليبية لقصف مستشفى المعمداني بغزة

تواصلت الإدانات العربية والدولية والحقوقية، لقصف الجيش الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مما خلف أكثر من 500 قتيل، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل القتلى والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

وفي ليبيا، وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الواقعة بالجريمة الوحشية، مستنكراً هذا الجرم الذي فاق كل الحدود.

وطالب الدبيبة عبر حسابه على منصة “إكس”، كل دول العالم والدول الكبرى خاصة بإيقاف هذه الجرائم، وفتح ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.

إن استهداف المرافق الطبية والمدنية هي جريمة حرب، ويجب أن يتوقف هذا العدوان.

رحم الله الضحايا، وتقبلهم الله من الشهداء. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) October 17, 2023

وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بدورها أعربت عن استنكارها وإدانتها بأشد العبارات لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى الأهلي المعمداني هو جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني مطالبة بأن يعاقبها مرتكبيها.

بدوره أدان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الاستهداف الذي وصفه بالوحشي الجبان لمستشفى المعمداني بغزة والذي يمثل جريمة حرب وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

وقال المنفي عبر حسابه على منصة “إكس”: “نجدد رفضنا للتهجير الجديد للشعب الفلسطيني عبر التجويع والحصار والاستهداف المباشر للمدنيين وللمؤسسات والمرافق العامة، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه المدنيين وإيقاف نزيف الدم غير المبرر”.

نجدد رفضنا للتهجير الجديد للشعب الفلسطيني عبر التجويع والحصار والاستهداف المباشر للمدنيين وللمؤسسات والمرافق العامة، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه المدنيين وإيقاف نزيف الدم غير المبرر. — محمد المنفي – Mohamed Menfi (@LPCLYM) October 17, 2023

وفي ذات السياق، أعلن المجلس الأعلى للدولة عن إدانته للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

وناشد المجلس في بيان له، الشعوب العربية والإسلامية ومحبي السلام وكل ضمير حي بالتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.