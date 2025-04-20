إدانة متهمين انخرطوا في نشاطات تضرّ بـ«سلامة الدولة والاقتصاد القومي»

أصدرت محكمة الجنايات “حكماً بإدانة سبعة متهمين انخرطوا في تنظيم مارس أفراده نشاطاً ماساً بسلامة الدولة والاقتصاد القومي”.

ووفق بيان مكتب النائب العام، “نظرت هيئة النيابة العامة أوراق الاستدلال التي طويت على شواهد انخراط سبعة متهمين في مجموعة مسلحة رامت استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد؛ ورد السُلطات العامة عن ممارسة أعمالها؛ وتخريب المقار الحكومية؛ وقتل العاملين فيها جزافاً؛ وإرغام العاملين في الحقول النفطية على إقفال مواقع الإنتاج فترة زمنية ترتَّب عنها خسارة تمثَّلت في اثنين وخمسين ملياراً ومائتين وثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة عشر ألف دولار”.

وأضاف البيان: “رفعت الهيئة الدعوى العمومية في مواجهة المقبوض عليهم أمام محكمة جنايات طرابلس التي اعتمدت في آخر جلساتها التهم التي ثبتت مسؤوليتهم عنها؛ وقضت بمعاقبة المحكوم عليهم الأول (أ. س. ج)؛ والثاني (س. ع. ن)؛ والثالث (أ.س. ق)؛ والرابع (أ. ح)؛ والخامس(ج . ح)؛ والسادس (م. ج) بالسجن مدة ثماني عشرة سنة؛ وبمعاقبة المحكوم عليه السابع (س. م) بالسجن مدة خمس عشرة سنة مع حرمان المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية حرماناً دائماً”.