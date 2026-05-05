إدانة متهمين بقضية «اتجار بالمخدرات» في طرابلس

أعلنت مكتب النائب العام، أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد ثلاثة متهمين تورطوا في تنسيق عمليات اتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية داخل مدينة طرابلس.

وبحسب بيان المكتب، فقد نظرت محكمة الاستئناف القضية في آخر جلساتها، وانتهت إلى إدانة المتهمين الثلاثة بعد ثبوت تورطهم في الأنشطة الإجرامية المرتبطة بترويج المواد المخدرة.

وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن لمدة عشرين سنة، إلى جانب تغريمهم مبلغ ثمانية آلاف دينار، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة.

كما أصدرت المحكمة قرارًا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، إضافة إلى المركبة الآلية التي استُخدمت في عمليات الترويج، والتي شملت الكوكايين والحشيش والقرص المؤثر المعروف باسم “روج”.

ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود القضائية والأمنية لمكافحة جرائم المخدرات في ليبيا، وتعزيز الردع القانوني بحق المتورطين في الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.