إدانة محلية وأممية للاعتداء على الصحفية مبروكة المسماري في بنغازي

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حادثة الاعتداء على مراسلة قناتي 218 ببنغازي مبروكة المسماري من قبل مجموعة من الأشخاص وتحطيم آلة التصوير الخاصة بها.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى إجراء تحقيق شامل في مثل هذه الاعتداءات مطالبة بحماية الصحفيين والإعلاميين في جميع أنحاء البلاد.

من جانبها، استنكرت منظمة رصد الجرائم الليبية الاعتداء بالضرب على مراسلة قناتي 218 ببنغازي مبروكة المسماري من قبل مسلحين في مدينة بنغازي أثناء أداءها عملها الصحفي السبت الماضي.

ودعت المنظمة وزارة الداخلية بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم، والعمل على حماية الصحفيين وضرورة احترام حرية الصحافة والإعلام.

يشار إلى أنّ إدارة قناتي 218 أعلنت يوم أمس تعرض مراسلتها مبروكة المسماري للضرب من قبل مجموعة وصفتها بالإجرامية تتكون من أكثر من 8 أشخاص أثناء تأدية عملها في بنغازي.