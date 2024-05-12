إدانة مسؤولين في مصرف الجمهورية وصدور أحكام مختلفة بحقهم

قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة 6 مسؤولين في وكالة مصرف الجمهورية فرع المستقبل؛ لتسهيلهم حصول أشخاص آخرين على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية وأرباب الأسر، دون إيداع القيم المالية المقابلة لها، وفقَ المحكمة.

وأمرت المحكمة بحبس أربعة مدانين لمدة سنة، في حين حكمت على المدان الخامس بالسجن لمدة سنة وستة أشهر.

كما قضت المحكمة بحبس المدانة السادسة، وهي امرأة، لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ، بالإضافة لتغريمها 2000 دينار، وإلزامها برد متحصلات الجرم.

وبرات المحكمة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.