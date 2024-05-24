إدانة موظفين في مصلحة الضرائب بتهمة اختلاس المال العام

أعلن مكتب النائب العام، الخميس، أن محكمة الجنايات أصدرت حكما بإدانة خمسة موظفين في مصلحة الضرائب بتهمة اختلاس المال العام تحت غطاء إدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصلحة، ووضع أوراق عرفية في الدورة المستندية، نسبت زوراً إلى مصارف تجارية .

وذكر المكتب الاعلامي للنائب العام، أن المحكمة أنزلت بالمحكوم عليهم عقوبات، وهي للأول، عقوبة السجن مدة أربع سنوات وستة أشهر و ودفع غرامة قدرها أربعة وأربعين ألف دينار، إضافة إلى استرداد اثنين وعشرين ألف دينار ، كما أنزلت المحكمة حكما بالمحكوم عليهم الثاني والثالث والرابعة؛ والخامسة ، عقوبة الحبس مدة سنة واحدة ، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها في حق الرابعة والخامسة.