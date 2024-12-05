إدخال الزيّ الجزائري «القندورة والملحفة» في قائمة «اليونسكو»

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، “الزي النسوي الجزائري “القندورة والملحفة” في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية”.

وقالت وزارة الثقافة الجزائرية، “إن هذا يأتي تتويجا لعمل الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لحماية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي الذي تزخر به البلاد”.

وأكدت اليونسكو، “أن عرض هذه الأزياء في مثل هذه المناسبات “يعزز الروابط الاجتماعية، مما يزرع حسَ التضامن بين الأفراد والمجتمعات”.

هذا “وتعد “القندورة والملحفة” من عناصر الزي التقليدي الذي ترتديه النساء في المناسبات الاحتفالية مثل حفلات الزفاف، والاحتفالات الوطنية والدينية”.