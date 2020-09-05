إدخال مادة «الديانة الإسلامية» في المنهاج الدراسي بإقليم كتالونيا الإسباني

في خطوة جديدة من نوعها، قرر إقليم كتالونيا في إسبانيا البدء هذا العام، مع حلول الموسم الدراسي الجديد، في تعليم الديانة الإسلامية في المدارس العامة في الإقليم.

وبحسب ما أفادت جريدة “إلبايس” ووسائل إعلام إسبانية، فقد أقرت مديرية التربية والتعليم في إقليم كتالونيا الإسباني خطة تجريبية لتعليم الديانة الإسلامية في المدارس العامة في كل من برشلونة، باخو يوبريغات، جيرونا، وتاراغونا، ابتداء من الموسم الدراسي الجاري 2020/2021، على أن يجري التعليم من منظور يخدم الاندماج في المجتمع في إطار التنوع، ويكون منسجما مع ثقافات العائلات المسلمة في إسبانيا.

ونُشرت تفاصيل هذه الخطة الأربعاء الماضي في الجريدة الرسمية لإقليم كاتالونيا.

وبحسب مضمون هذا المشروع، “يُستحسَن” أن تباشر التجربة في المراحل الابتدائية الأولى وفي السنة الأولى من التعليم الثانوي، وفي حال توفر لاحقا معلمين لتدريس التربية الإسلامية، تختارهم اللجنة الإسلامية في إسبانيا، بعد متسع من الوقت، يمكن مواصلة التجربة مع مراحل دراسية أعلى.

يُشار إلى أن تدريس الديانة الإسلامية في المدارس الإسبانية العامة أصبح ضروريا بعد ارتفاع عدد التلاميذ المسلمين في البلاد وتزايد المطالب من طرف الجمعيات الإسلامية، والإسبان المتعاطفين معها، بتدريس التربية الإسلامية على قدم المساواة مع الديانات الأخرى في البلاد.

هذا ويحتضن إقليم كتالونيا لوحده أكثر من نصف مليون مسلم من بين المليونين المنتمين إلى الديانة الإسلامية في إسبانيا، يليه إقليم الأندلس في الجنوب بأكثر من 300 ألف مسلم، ثم تأتي بعده العاصمة مدريد بحوالي 280 ألف مسلم.

والجدير بالإشارة أن قرابة نصف الجالية الإسلامية في إسبانيا (42 بالمائة) من أهل البلاد الأصليين، والنصف الآخر من المهاجرين.