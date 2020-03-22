إدخال 13 مواطنًا للحجر الصحي بعد عودتهم من خارج ليبيا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، عن وضع 13 مواطناً عائدين من السفر في الحجر الصحي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن فريق العمل على جائحة فيروس كورونا المستجد بمدينة مصراتة، قام بالحجر الصحي على 13 مواطناً كانوا خارج ليبيا بعد إجراءات الكشف الصحي بالمكان المخصص بالحجر الصحي احترازاً ووقايةً وفق توصيات اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا.

وفي تصريح لرئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة فوزي اونيس، قال إن الفريق المُكلف بالتصدي لجائحة كورونا بمصراتة يعمل على مدار 24 ساعة بالتعاون مع مديرية أمن المدينة التي تقوم بتأمين أماكن العزل والحجر الصحي المخصصة من قِبل وزارة الصحة.

وشدّد أونيس على ضرورة التقيد والالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن كل من يخالف الإجراءات المعمول بها سيتحمل التبعات القانونية.

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