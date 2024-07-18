إدراج المدينة القديمة بمزدة في مشروع الصيانة

بحث وزير السياحة والآثار بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الدكتور علي قلمة، مع وفد من المجلس الأعلى لقبائل قنطرار، ومديري مكاتب البلدية بالمنطقة؛ إدراج المدينة القديمة بمزدة ضمن مشروع الصيانة الذي ترعاه الوزارة.

وتم خلال اللقاء، الذي جري بديوان الوزارة بمدينة بنغازي، مناقشة تشكيل لجنة من الوزارة لزيارة المنطقة ومتابعة الأنشطة الخاصة بالصناعات اليدوية.

وأشاد الوفد بجهود الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ووزارة السياحة والآثار في الحفاظ على التراث الثقافي والآثار في مدن ومناطق البلاد.