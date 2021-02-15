إدراج لقاح «أسترازينيكا» في قائمة الاستخدام الطارئ للقاحات كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا ضد مرض “كوفيد-19″، ما سيسمح ببدء توزيعه على بعض من أفقر دول العالم.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: “لدينا الآن جميع لوازم التوزيع السريع للقاحات، لكننا لا نزال بحاجة إلى زيادة الإنتاج”.

وذكرت المنظمة في بيان: “أدرجت منظمة الصحة العالمية اليوم نسختين من لقاح أسترازينيكا – أوكسفورد ضد كوفيد-19 للاستخدام في حالات الطوارئ، ما يعطي الضوء الأخضر لهذين اللقاحين ليتم طرحهما عالميًا من خلال آلية كوفاكس”، في إشارة إلى البرنامج الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.

وتأتي موافقة منظمة الصحة العالمية على إدراج اللقاح بعد أيام من تقديم لجنة تابعة للمنظمة توصيات مؤقتة بشأنه، قائلة إنه يجب إعطاء جرعتين منه بفاصل زمني يتراوح ما بين ثمانية أسابيع و12 أسبوعا لجميع البالغين، ويمكن استخدامه في الدول التي تشهد تفشي سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا.

وقال باحثون في جامعة أوكسفورد، في وقت سابق، إن نتائج جديدة أظهرت أن لقاح “أسترازينيكا” يوفر حماية بنسبة 76% من فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر “بعد جرعة واحدة فقط”.

وكان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط أحمد المنظري، أعلن اليوم الاثنين، أن أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا تم توزيعها في عدد من بلدان الأقليم.

وقال المنظري خلال مؤتمر صحافي افتراضي لمكتب المنظمة للإقليم، الذي يضم 22 دولة وأكثر من 580 مليون نسمة: “أُعطي حتى اليوم أكثر من 6,3 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى الناس في 12 بلدا من بلدان الإقليم”.

وأشار المدير الإقليمي إلى أن آلية “كوفاكس” الدولية، التي أنشئت لدعم الدول ذات الإمكانات المحدودة، سوف توفر خلال الأسابيع المقبلة نحو 37 ألف جرعة لقاح لدولة تونس، وحوالي 94 ألف جرعة لقاح لفلسطين.