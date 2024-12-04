إدراج منتج فلسطيني في قائمة «اليونسكو»

أعلن وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان، “إدراج “الصابون النابلسي الفلسطيني” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وقال حمدان في بيان، “إن القرار الذي اتخذ خلال الدورة التاسعة عشرة للجنة الحكومية لحماية التراث الثقافي غير المادي التابعة للمنظمة الدولية، جاء نتيجة ثمرة جهود حثيثة قامت بها دولة فلسطين بالتعاون مع العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية”.

وأضاف “هذا الاعتراف يشكل دعما قويا لحماية تراثنا، ويزيد من الوعي العالمي، ويبقى رمزا لتحدينا وارتباطنا العميق بأرضنا وتاريخنا”.

وتابع قائلا: “المنافسة الصناعية العالمية، والتحديات الاقتصادية، والقيود التجارية، زادت من تفاقم الصعوبات التي تواجه هذه الحرفة التقليدية، ورغم هذه العقبات تظل فلسطين ملتزمة بالحفاظ على صناعة الصابون النابلسي، والترويج لها”.

من جانبها، أثنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان على “اعتماد هذا القرار من “اليونسكو” للحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني غير المادي على المستوى الدولي”.

وأعربت الوزارة عن تقديرها “للعمل والجهود الدؤوبة التي بذلتها كل الجهات الوطنية والدولية” من أجل تحضير ملف الترشيح”.

يذكر أن “صناعة الصابون النابلسي” إحدى أبرز الصناعات التقليدية القديمة التي توارثتها الأجيال في مدينة نابلس بالضفة الغربية، ويتميز هذا النوع من الصابون بمكوناته الطبيعية وأهمها زيت الزيتون”.