إدريس: فك الحصار عن الفاشر أولوية سودانية أمام الأمم المتحدة

أكد رئيس وزراء السودان، كامل إدريس، اليوم السبت، أن رفع الحصار عن مدينة الفاشر في شمال دارفور سيكون على رأس أولويات بلاده في المحافل الدولية، مشددًا على أن “المجتمع الدولي مطالب بدعم المبادرة وحماية المدنيين”.

وقال إدريس: “التاريخ سيسائل الأمم المتحدة عن حصار مدينة الفاشر”، لافتًا إلى أن الالتفاف الشعبي والدولي ضروري لتأمين الممرات الإنسانية وضمان وصول المساعدات للنازحين.

تصريحات إدريس جاءت بعد يوم واحد من قصف بطائرة مسيرة استهدف مخيم أبو شوك للنازحين قرب الفاشر، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 75 شخصًا وفق غرفة طوارئ المخيم، في واحدة من أعنف الهجمات التي تشهدها المنطقة منذ أشهر.

وتعيش الفاشر منذ أسابيع تحت حصار خانق يفرضه الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة إذا استمر انقطاع الإمدادات الغذائية والطبية.

الخارجية السودانية كانت قد جدّدت في وقت سابق رفضها “أي تدخلات خارجية تمس السيادة الوطنية”، لكنها رحبت بـ”المساعي الجادة لوقف الحرب”، في وقت فشلت فيه الوساطات العربية والأفريقية والدولية منذ اندلاع القتال في أبريل 2023 في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

ويُتوقع أن يطرح السودان ملف الحصار والأزمة الإنسانية في دارفور أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، في محاولة لاستصدار موقف دولي أكثر صرامة يضغط لوقف الهجمات وضمان حماية المدنيين.