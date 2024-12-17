شارك شباب وشابات من شرق وجنوب ليبيا، على مدى اليومين الماضيين، في ورشة عمل ضمن برنامج البعثة “الشباب يشارك” في بنغازي.

وناقشوا “إدماج الشباب في العملية السياسية والدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في الحد من خطاب الكراهية”.

كما تم “وضع 28 مشاركة ومشاركًا في توصيات لمعالجة التحديات السياسية في ليبيا وإعداد حملات مناهضة لخطاب الكراهية”.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة، “سوف يتم توجيه مخرجات اللقاء والتوصيات من خلال بعثة الأمم المتحدة إلى الأطراف المعنية المنخرطة في العملية السياسية”.