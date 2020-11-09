إديسون للأبحاث: بايدن يتفوق في أريزونا بعد فرز 98% من الأصوات

مركز “إديسون للأبحاث” أفاد اليوم الاثنين بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية، ما زال يتقدم على الرئيس دونالد ترامب في ولاية أريزونا.

وأشارت بيانات المركز إلى أن ترامب حصل على 49.0% من الأصوات، بينما انتزع بايدن 49.5 بالمئة بعد إحصاء 98 من بطاقات الاقتراع.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن يوم السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن “اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد”.

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا لبلاده “ليس سهلا”، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.