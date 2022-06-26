إذا فشل النواب والدّولة.. «المنفي»: القاعدة الدستورية التي أعدّها الرئاسي جاهزة

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنّه باستطاعتهم العمل مع المحكمة العليا لبحث آلية تطبيق القانون فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية.

المنفي وخلال لقائه أعيان وحكماء ومشائخ ليبيا ذكر أنّهم لا يزالون يدعمون الانتخابات، وأنّه من المفترض أن تجرى قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنّهم أعدّوا قاعدة دستورية منذ مدة، ولكن ننتظر التوافق بين مجلسي النواب والدولة.

وتابع المشري أنّهم أبلغوا أن ثمة توافقا كبيرا بين مجلسي النواب والدولة، وأن اجتماعا جديدا سيعقد خلال أيام في القاهرة، وهو الفيصل، مشيرا إلى أنّه لو فشل اجتماع القاهرة فلا بد أن يكون للمجلس الرئاسي دور، ويمارس سلطته السيادية لكيلا يُترك الأمر للتأجيل والتمطيط.

واعتبر المنفي أنّ مشكلة تجاوز المدة تشمل كل الأجسام في الساحة السياسية وليس مجلسا النواب والأعلى للدولة فحسب، مؤكدا أنّ جميع الأحزاب والحكماء والليبيين أكّدوا ضرورة انتهاء المراحل الانتقالية وتجديد شرعية كل الأجسام السياسية.