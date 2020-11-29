إذلال «إماراتي» وزوجته بمطار بن غوريون على الرغم من دعوتهما من قِبل شركة إسرائيلية

بعد يومين من بدء الرحلات المنتظمة من الكيان الإسرائيلي إلى دبي، وقع حادثان مُحرجان أمس السبت في مطار بن غوريون الصهيوني الدولي.

ووقعت الحادثة الأولى بعد هبوط طائرة “فلاي دبي” الإماراتية، وعلى متنها زوجين من الإمارات، لم يُسمح لهما بالدخول إلى فلسطين المحتلة، على الرغم من دعوتهما من قِبل شركة صهيونية.

وبحسب ما نقلت قناة “العالم” الفضائية عن مصادر في مطار بن غوريون، فإن الزوجين تعرضا لموقف محرج، واعترضا على المعاملة التي تلقوها، وعليه فإنهما استقلا أول رحلة وعادا إلى دبي.

من جهتها قالت سلطات الاحتلال، إنها منعت الشخصين من الدخول، بسبب نقص الوثائق ذات الصلة.

أما الحادثة الأخرى فتمثلت في منع 10 مستوطنين من ركوب طائرة متجهة إلى دبي، ومن بينهم رجال أعمال معروفين، أبرزهم مالك شبكة “كافيه كافيه”، رونين نمني.

وقال نمني: “كان من المفترض أن نزور دبي في رحلة عمل، وهناك ناس ينتظروننا هناك. مُنعنا من ركوب الطائرة، بسبب وجود خطأ ما في التأشيرة”.

وأضاف: “الأمر الأكثر غرابة، هو أن زوجتي قد سافرت إلى هناك مرتين في الشهر الماضي، وهي شريكة في مشاريعنا، ولم تواجه أي مشاكل”.