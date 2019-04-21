إرجاع خطوط توزيع الكهرباء بدائرة قصر بن غشير

تمكنت دائرة توزيع قصر بن غشير من إرجاع خطوط التوزيع إلى سابق عملها وهي (خط سيدي فرحات- خط بن غشير المركز- خط القاعدة الجوية- خط الحباشة- خط الساحة الشعبية- خط القنصل وخط الانتفاضة).

كما أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء عن عودة التيار الكهربائي إلى مناطق الشهيوات والحكايمية والطرش وجزء من منطقة الطويشة، وذلك بعد الانتهاء من ترجيع الخطوط المفصولة من محطة الحكايمية التي تعرضت لأضرار جسيمة السبت بسب الاشتباكات التي تشهدها المنطقة.

هذا وتقدمت الشركة بالشكر والتقدير إلى فنيي ومهندسي دائرة توزيع قصر بن غشير والى كل الفنيين والمهندسين العاملين بصيانة الشبكة الذين عملوا في ظروف صعبة دون كلل أو ملل من أجل إرجاع الشبكة إلى وضعها الطبيعي، بحسب شركة الكهرباء.