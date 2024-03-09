إردوغان  يتحدث عن مغادرة السلطة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن الانتخابات البلدية المزمع أجراؤها في تركيا ستكون الأخيرة التي سيشهدها وهو في السلطة، ملمحا إلى مغادرته السلطة في الانتخابات القادمة، بعد أكثر من عشرين عاما على رأس السلطة التنفيذية في البلاد.

وتأتي تصريحات إردوغان، على أعتاب الانتخابات البلدية التركية، وقبيل إطلاق حزبه، حزب العدالة والتنمية، معركة استعادة بلدية إسطنبول.

ونقلت رويترز عن إردوغان قوله “أواصل العمل بدون توقف، نركض بدون أن نتنفس لأنه بالنسبة إلي هذه هي النهاية، ومع السلطة الممنوحة لي بموجب القانون، فإن هذه الانتخابات هي انتخاباتي الأخيرة”.

وأضاف إردوغان أمام حشد من مناصري حزبه أن نتائج الانتخابات البلدية “ستكون بركة لإخواني الذين سيأتون من بعدي. سيكون هناك انتقال للثقة”.

وأعرب زعيم حزب العدالة والتنمية، الذي بلغ عقده السابع من العمر، عن ثقته في أن حزبه المحافظ سيظل في السلطة حتى بعد تركه منصبه.

ويبقى الهدف الانتخابي الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم هو استعادة رئاسة بلدية إسطنبول، المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصادية للبلاد، التي فازت بها المعارضة في عام 2019.

يذكر أن أردوغان نفسه كان رئيسا لبلدية إسطنبول من عام 1994 إلى عام 1998.