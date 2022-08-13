إرسال شحنة مستلزمات طبية إلى مستشفى بنت بية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، عن إرسال شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية إلى مستشفى بنت بية القروي بالجنوب الليبي.

وأفاد المركز في بيان، بأن ذلك يأتي ضمن جهوده للرفع من المستوى الصحي في البلاد، ومسؤوليته تجاه المواطنين، وبناء على تعليمات مدير عام المركز الدكتور حيدر السايح.

وقام قسم المعدات والمستلزمات الطبية بإدارة الصيدلة بإرسال الشحنة، وذلك دعما للمستشفى لاحتواء أزمة النقص الشديد في المستلزمات الطبية وتغطية بعض احتياجات المستشفى؛ لمواجهة الكارثة الإنسانية التي حلت بالمنطقة إثر الانفجار الذي وقع في صهاريج الوقود ونتج عنه وفاة عدد من سكان المنطقة وإصابة آخرين بجروح وحروق مختلفة الدرجات.