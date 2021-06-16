إرسال طواقم طبية ومعدات بصورة عاجلة إلى مستشفى الشويرف

أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بأن إدارة الطوارئ الصحية استجابت للنداء العاجل الذي أطلقته بلدية الشويرف بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبناءاً على تعليمات الدكتور علي الزناتي وزير الصحة، العاجلة والمباشرة بشأن إتخاذ ما يلزم من إجراءات للاستجابة السريعة للنداء الذي أطلقته بلدية الشويرف ومستشفى الشويرف والمكونات الصحية بالمنطقة بشأن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بشكل كبير وازدياد أعداد الحالات داخل البلدية، قامت إدارة الطوارئ الصحية بوضع خطة عاجلة وسريعة لاحتواء الوضع داخل البلدية، وذلك من خلال التنسيق السريع والكامل مع مراكز العزل بمنطقة غريان والودان ومركز الفلترة براك الشاطي للستقبال الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا من البلدية.

وأرسلت الوزارة أمس الثلاثاء، فريق طبي طارئ مكون من ثلاث أطباء، ثلاث فنيين مختصين في أخذ المسحات، مشرف رصد ومسعف لدعم قسم الفلترة بالمستشفى.

كما اتخذت إدارة الطوارئ كافة الإجراءات اللازمة لصرف الإحتياجات المستعجلة للمستشفى وأهمها وسائل حماية شخصية واسطوانات أكسجين.

هذا وقد تم وضع آلية للتواصل المستمر بين إدارة الطوارئ الصحية مع الفريق الطبي الموجود داخل المنطقة، وإرسال تقارير يومية على الوضع الوبائي.

وتم التنسيق بين الإدارة وفريق طبي متكامل من منطقة هون وإرساله يوم الخميس، لتقديم الدعم الكامل للمستشفى كمرحلة أولى، وجاري التنسيق على تجهيز فرق طبية أخرى وإرسالها خلال الأيام القليلة القادمة.