إرسال 14 مصابا من اشتباكات طرابلس للعلاج بالخارج

أفاد مركز طب الطوارئ والدعم ببدء إرسال جرحى اشتباكات طرابلس، الذين صنفت إصابتهم خطيرة إلى الخارج لتلقي العلاج.

وأوضح المركز في بيان له، أنه جرى إرسال 12 جريحا عبر الإسعاف الطائر إلى الخارج، عقب استقرار حالتهم الصحية، بما يسمح بسفرهم لاستكمال علاجهم.

وأضاف المركز في منشور مقضب عبر صفحته بـ«فيسبوك» أنّه أرسل جريحين آخرين يوم أمس إلى تونس عبر استخدام الإسعاف البريّ، لاستكمال رحلة علاجهم.

الجدير بالذكر أنّ المتحدث باسم المركز مالك مرسيط أعلن في تصريح عن حصيلة مبدئية لضحايا الاشتباكات الأخيرة، بلغت 45 قتيلا و146 جريحا.