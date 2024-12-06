إزالة أضرار العاصفة في طرابلس وسحب مياه الأمطار في ترهونة

واصلت شركة الخدمات العامة في طرابلس، الجمعة، تنفيذ أعمال إزالة العوائق والأشجار المتضررة في منطقتي باب بن غشير والظهرة، في إطار الجهود في إطار الحفاظ على السلامة العامة وتسهيل حركة المرور، خاصة مع تأثيرات الأحوال الجوية التي تشهدها طرابلس.

وأكدت الشركة استمرار فرقها الميدانية في العمل على معالجة أي أضرار قد تنجم عن التقلبات الجوية لضمان استمرارية الخدمات للمواطنين.

وكانت أرسلت إدارة التشغيل والصيانة بالمنطقة الوسطى بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، اليوم الجمعة قافلة تضم كاسحات وسيارات سحب مياه إلى مدينة ترهونة، للعمل على سحب مياه الأمطار والمختنقات المائية في بعض مناطق نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود معالجة الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة، حيث ستعمل الفرق الميدانية على سحب المياه من المناطق المتضررة لتخفيف الأضرار وضمان سلامة السكان.