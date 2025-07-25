إزالة مبنى مخالف في تاجوراء وإعادة الأرض لمالكها بعد استيلاء قسري

تنفيذاً لأمر نيابة شرق طرابلس، نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إزالة مبنى مخالف أقيم على أرض تعود ملكيتها لمواطن بمنطقة “أربعة شوارع الكهرباء” في تاجوراء، والتي استولى عليها بالقوة منذ عام 2012، ليُعاد تسليم الأرض إلى مالكها الشرعي.

وبعد تنفيذ القرار وفتح الطريق، عاد المعتدي إلى الأرض واعتدى على المالك وطرده مستغلاً انسحاب دوريات الإدارة، وتقدّم المواطن ببلاغ إلى مركز شرطة تاجوراء، وحسب توجيهات النيابة تحرك مكتب التحري والقيض في إدارة إنفاذ القانون وضبط المعتدي، الذي أُحيل موقوفاً لاستكمال الإجراءات القانونية.

هذا وتُعد ظاهرة الاستيلاء على الأراضي والعقارات بالقوة من التحديات التي تواجهها العديد من المدن الليبية، خاصة في ظل الفترات الأمنية المضطربة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، ومنطقة تاجوراء، التي شهدت توترات متكررة منذ عام 2011، لم تسلم من هذه الظاهرة، حيث استغل بعض المعتدين الفرص للاستحواذ على أراضٍ خاصة بالقوة، مما تسبب في نزاعات واحتكاكات مع أصحاب الحقوق الشرعية.

وتدخل الجهات الأمنية، ممثلة بإدارة إنفاذ القانون، جاء لإعادة الحق لأصحابه وللحفاظ على سيادة القانون، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الأمن وحماية الممتلكات الخاصة، رغم الصعوبات الميدانية التي تواجهها، بما في ذلك تعرض رجال الأمن للتهديد أو الاعتداءات أثناء تنفيذ القرارات.