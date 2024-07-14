إزالة مظاهر الاعتداء على عقارات في بلدية الكفرة

أعلن مكتب النائب العام، “استرداد وإزالة مظاهر الاعتداء على “14” عقارا من عقارات الدولة الكائنة في بلدية الكفرة”.

وأوضح المكتب في منشور له على صفحته بالفيسبوك، “أن منتسبي غرفة تأمين الجنوب الشرقي، تولوا إنفاذ أوامر المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي، القاضية بإزالة مظاهر العدوان على عقارات الدولة الكائنة في بلدية الكفرة؛ فتمم مأمورو الضبط – تحت إشراف رئيس نيابة الكفرة الابتدائية؛ ووكيل النيابة بمكتب المحامي العام-إزالة مظاهر التعدي على الأملاك العقارية للدولة”.

وحسب المكتب، “فإن العقارات التي تم إزالة مظاهر التعدي عليها هي (مبنى أمانة المؤتمر الشعبي- مبنى الجامعة المفتوحة- منشآت ملحقة بخزان مياه المدينة- مبنى قطاع المواصلات- مبنى معسكر الأساس- مبنى مديرية أمن الكفرة- مبنى قسم مركبات الشرطة- مبنى صندوق موازنة الأسعار- مبنى فرع مصرف الوحدة- مبنى شعبة الاستطلاع بجهاز المخابرات- مبنى الشركة العامة للكهرباء- مباني إسكان موظفي مستشفى عطية الكاسح- مبنى استراحة المخابرات العامة).

وأشار مكتب النائب العام، إلى “أنه بانتهاء مأموري الضبط من إجراء قرار الإخلاء؛ تسلمت الجهات المختصة هذه العقارات لعودة استغلالها في الغرض الذي خصصت له”.