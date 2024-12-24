إزالة مظاهر العدوان على أكثر من 60عقاراً مخصصاً لمحطات «الطاقة الكهربائية»

واصلت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، إجراءات صدّ أفعال التعدي على عقارات الشركة العامة للكهرباء.

وقال بيان للمكتب: “تصدَّت سلطة التحقيق لواقعات غزو عقارات مملوكة للشركة كائنة ضمن حدود مدينة طرابلس؛ فتولت نيابة مكافحة الفساد، مهمة الإشراف على نشاط الاستدلال الذي أسفر عن إثبات تعدّ طال عشرات العقارات التي استغلها الجناة لأغراض تجارية؛ فأمرت النيابة العامة بإزالة مظاهر العدوان على واحد وستين عقاراً مخصصاً لمحطات توزيع الطاقة الكهربائية؛ وبإنفاذ مأموري الإدارة العامة للشرطة الكهربائية قرارات سلطة التحقيق، تمموا إجراءات تسليم العقارات إلى الشركة العامة للكهرباء”.