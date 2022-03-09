إزالة 35 مبنى ومنشأة مُخالفة للقانون جنوب طرابلس

أزالت اللجنة المشكلة من مكتب النائب العام 35 مبنى ومنشأة مخالفة للتشريعات الناظمة لإنشائها في جنوب طرابلس.

وأوضح مكتب النائب العام أنّ اللجنة عرضت نتائج عملها على وكيل النيابة، الذي بدأ التحقيق في 90 محضرا مقدما، لتباشر اللجنة بإشراف النيابة إزالة عدد من المباني الموثقة في المحاضر.

وأضاف مكتب النائب العام أنّ من بين المباني والمنشآت المحصورة، من هو مقام على أراضي خطوط نقل الطاقة الكهربائية أو تحول دون صيانتها، أو التي شيدت على أراضٍ داخلة في أصول الشركة العامة للكهرباء.

وتابع مكتب النائب العام أنّ ملف رصد الاعتداءات لا يزال قيد النظر بشكل مستمر لإجراء المعالجات القانونية الكفيلة بحفظ المصالح و المنافع و الأموال العامة و البيئة