إساءة جديدة لـ«المقدسات الدينية» في لبنان.. جندي إسرائيلي يثير جدلاً واسعاً

تداول موقع تتبع الإبادة إسرائيل جينوسايد تراكر صورة قال إنها تُظهر جنديًا إسرائيليًا في جنوب لبنان وهو يسيء إلى تمثال السيدة العذراء، في واقعة أثارت موجة غضب وانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أورده الموقع، فقد ظهر الجندي وهو يضع سيجارة في فم التمثال، في مشهد اعتبره ناشطون إساءة مباشرة للمقدسات الدينية واستفزازًا لمشاعر المؤمنين.

وقال الموقع في تعليقه على الصورة إن عدم محاسبة الجنود الإسرائيليين على مثل هذه الأفعال يؤدي إلى استمرار ما وصفه بانتهاكات تطال الرموز الدينية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الوقائع يتم توثيقها ونشرها من داخل مناطق العمليات.

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة واقعة سابقة في أبريل، حين انتشرت صورة لجندي إسرائيلي وهو يهشم رأس تمثال للمسيح في إحدى قرى جنوب لبنان باستخدام مطرقة، ما أثار حينها موجة غضب واسعة على مستوى عالمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تلك الصورة قد حظيت بتفاعل كبير، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي لاحقًا مسؤولية أحد جنوده عنها بعد تحقيق داخلي، مؤكدًا أنها توثيق حقيقي لواقعة حدثت أثناء العمليات البرية في جنوب لبنان.

وفي تطور لاحق، قدم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اعتذارًا عن تلك الواقعة السابقة، واصفًا إياها بأنها خطيرة ومرفوضة، ومؤكدًا أنها تتعارض مع القيم المعلنة لاحترام الأديان ورموزها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الميدانية في جنوب لبنان، حيث تشير بيانات إلى سقوط آلاف الضحايا ونزوح واسع منذ بداية التصعيد العسكري، ما يضيف بعدًا إنسانيًا وسياسيًا أكثر تعقيدًا للمشهد.

Israel does not, and will never, hold its soldiers accountable. This is why they will continue to disrespect religious statues and post themselves doing so.



Mother Mary statue in South Lebanon; posted today. pic.twitter.com/zCmGeKMFvw — Israel Genocide Tracker (@trackingisrael) May 6, 2026