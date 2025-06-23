إساءة عنصرية في اللحظات الأخيرة.. روديغر ضحية تصرف مرفوض في كأس العالم للأندية

تعرض أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، لإساءة عنصرية خلال مواجهة فريقه أمام باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية لكرة القدم، مساء الأحد، في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية.

وأكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أن إدارة النادي قدّمت شكوى رسمية بشأن الواقعة التي حدثت في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 3-1.

ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، وقع احتكاك بين روديغر وقائد باتشوكا، جوستافو كابرال، في الوقت بدل الضائع، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإساءة الصادرة من اللاعب نفسه أو من الجماهير في المدرجات.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “روديغر أكد تعرضه لإساءة عنصرية، ونحن نصدقه. لا يجب التسامح مع مثل هذه التصرفات، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحقق حاليًا في الواقعة”.

ولم يصدر فيفا أي تعليق رسمي حتى الآن، لكن حكم المباراة رامون أباتي فعّل بروتوكول مكافحة العنصرية بإشارة واضحة عبر وضع ذراعيه أمام صدره.

وبهذا الفوز، حقق ريال مدريد أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليتساوى في الصدارة مع ريد بول سالزبورغ النمساوي، الذي تعادل بدون أهداف مع الهلال السعودي في العاصمة واشنطن.

سيواجه ريال مدريد فريق سالزبورغ في الجولة الأخيرة مساء الخميس المقبل (الساعات الأولى من الجمعة بتوقيت غرينتش)، مع بقاء فرص التأهل مفتوحة لجميع الفرق، حيث يتخلف الهلال بفارق نقطتين فقط.