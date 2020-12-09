إسبانيا.. إصابة 4 أسود بفيروس كورونا بحديقة حيوان في برشلونة

كشفت اختبارات في حديقة حيوان مدينة برشلونة الإسبانية إصابة 4 أسود بوباء كورونا المستجد وذلك بعد لاحظ حارس الحديقة ظهور أعراض مشابهة لتلك التي ترافق عادة المصابين بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فقد خضعت الأسود الـ4، 3 إناث وذكر، لاختبار طبي وعلى الرغم من سمعتها بأنها حيوانات شرسة فقد تركت الطاقم يعمل بحرية والحصول على العينات اللازمة من الأنف والفم، كما هو الحال مع البشر.

وثبت إصابة 2 من موظفي حديقة الحيوان بالفيروس على الرغم من أنه لم يُعرف بعد ما إذا كانت العدوى مرتبطة بإصابة الأسود الـ4.

اتصلت حديقة حيوان برشلونة بنظيراتها في مدينة نيويورك، حيث تم الإبلاغ عن أول حالات إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد بين الحيوانات في نيسان الماضي حين أصيب أربعة نمور وثلاثة أسود تعافت جميعها فيما بعد.

وحتى الآن، لا يقدم حراس حديقة الحيوانات في برشلونة سوى علاج بيطري عام للأسود الأربعة للتخفيف من الأعراض مقارنة بما كانت ستحصل عليه في حال الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا حسب ماذكرت إذاعة “مونت كارلو”.

لم يكن لدى الأسود الـ4 أي اتصال بالحيوانات الأخرى ولا يوجد ما يشير إلى أن كورونا المستجد يمكن أن ينتشر أكثر داخل حديقة الحيوان حيث لا يوجد دليل مقنع على أن هذه الحيوانات يمكنها نقل العدوى إلى البشر. لذلك تظل حديقة الحيوانات مفتوحة للزوار بعد أن تم تخفيف الإغلاق العام في تشرين الثاني تدريجياً من قبل السلطات الكاتالونية بعد الموجة الـ2 من الفيروس في الخريف.