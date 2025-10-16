إسبانيا.. الآلاف يتظاهرون رفضًا للمباريات مع الفرق الإسرائيلية

تظاهر آلاف الإسبان في مدينتي فالنسيا ومانريسا يوم الأربعاء احتجاجًا على إقامة مباراتين في كرة السلة ضمن المنافسات الأوروبية، شارك فيهما فريقان إسرائيليان.

وأثارت هذه المباريات، التي تجمع فريق هبوعيل تل أبيب مع فالنسيا، وفريق هبوعيل القدس مع باكسي مانريسا، موجة من الغضب بين الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية في إسبانيا.

وفي مدينة فالنسيا، تصاعدت أعمال العنف والاحتجاجات بشكل خاص، حيث تدخلت قوات الأمن بشكل مكثف ضد المتظاهرين. وأُفيد بأن خمسة أشخاص تم اعتقالهم بسبب اشتباكات مع الشرطة أثناء تجمع المحتجين أمام ملعب “رويج أرينا”، الذي استضاف المباراة ضمن منافسات دوري “اليوروليغ”.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل، مطالبين بمقاطعتها واتهامها بارتكاب “الإبادة الجماعية” في غزة، في وقت حاول فيه بعض المحتجين اقتحام الحواجز الأمنية.

في مانريسا، حاول مئات المتظاهرين منع إقامة المباراة بين فريق باكسي مانريسا وفريق هبوعيل القدس، لكنهم فشلوا في عرقلة إقامة اللقاء. ومع تصاعد موجة الاحتجاجات، قررت السلطات الإسبانية إقامة المباريات دون حضور جماهيري، في خطوة تهدف إلى تهدئة الوضع.

وتزايدت في إسبانيا الاحتجاجات ضد إسرائيل، في ظل الوضع المتوتر في قطاع غزة، حيث شهدت البلاد في الآونة الأخيرة دعوات لمقاطعة الفرق الرياضية الإسرائيلية.

وكانت هذه الاحتجاجات تعبيرًا عن الغضب الشعبي بسبب الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، وما وصفه المحتجون بـ”الإبادة الجماعية” ضد المدنيين الفلسطينيين.

في سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن الشهر الماضي عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى وقف ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وتضمنت هذه الإجراءات حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ومنع عبور السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي عبر الموانئ الإسبانية، فضلاً عن منع دخول الأفراد المشاركين في جرائم الحرب إلى الأراضي الإسبانية.

وتعتبر هذه الاحتجاجات جزءًا من حركة أوسع ضد السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، التي شهدت تصاعدًا بعد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتي تسببت في تدمير كبير للبنى التحتية وأعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

في هذا السياق، شددت السلطات الإسبانية على موقفها من القضية الفلسطينية، في محاولة للتفاعل مع المشاعر الشعبية المتزايدة ضد السياسات الإسرائيلية.