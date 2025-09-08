إسبانيا تتخذ موقفاً تاريخياً ضد إسرائيل.. «سانشيز» يعلن حظراً على الأسلحة وتدابير لدعم الفلسطينيين

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسبانية ستقر مشروع قانون يفرض حظراً فعلياً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها في أوروبا.

وأوضح سانشيز أن مدريد تمنع ناقلات الوقود التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية، في إطار جهودها لتقييد الدعم اللوجستي لإسرائيل.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستزيد مساعداتها للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالإضافة إلى فرض حظر على السلع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تتضمن 9 تدابير تهدف إلى وقف ما وصفه بـ”الإبادة في غزة”.

ويُعد بيدرو سانشيز أول زعيم أوروبي يتهم إسرائيل رسمياً بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وانتقد في الوقت نفسه رد فعل الاتحاد الأوروبي على الحرب، معتبراً أنه كان “فاشلاً” ويهدد بتقويض مصداقية أوروبا على الساحة الدولية.