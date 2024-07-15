إسبانيا تتوج بكأس أمم أوروبا بعد فوز مثير على إنجلترا

أسدل الستار على النسخة الـ17 من نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، الأحد، بتتويج إسبانيا باللقب على حساب إنجلترا 2-1 على الملعب الأولمبي في برلين.

سجل البديل ميكل أويارزابال هدفا في الدقيقة 86 ليقود إسبانيا للفوز 2-1 على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، لتتوج باللقب للمرة الرابعة في رقم قياسي، يوم الأحد.

وكلل أويارزابال هجمة مرتدة سريعة بهدف لتتوج إسبانيا باللقب بعدما فازت بسبع مباريات خاضتها في المسابقة المقامة في ألمانيا.

وبعد شوط أول حذر للغاية هيمنت فيه إسبانيا على الكرة وكانت لإنجلترا محاولة واحدة على المرمى، افتتح منتخب إسبانيا التسجيل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني.

ووجد المتألق الأمين جمال مساحة في الجانب الأيمن ولعب تمريرة حاسمة استغلها الجناح نيكو وليامز ليضعها في الشباك، قبل أن يدرك البديل كول بالمر التعادل في الدقيقة 73.

لكن هدف أويارزابال حرم إنجلترا من الفوز بأول لقب دولي منذ 58 عاما.