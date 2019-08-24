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إسبانيا تدعم المغرب بأكثر من 32 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 أغسطس 2019 - 13:23
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اعتبرت الحكومة الإسبانية أن التعاون مع الدول الأخرى يعد أمراً أساسياً من أجل محاربة شبكات تهريب الأشخاص. [إنترنت]
قام المجلس الحكومي الإسباني بالموافقة على منح المغرب 32.3 مليون يورو كدعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وستقدم هذه المساعدة الهادفة لدعم التعاون الأمني الدولي من ميزانية وزارة الداخلية الإسبانية، وسيتم تحويلها للسلطات المغربية من أجل دعم جهودها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر.

هذا واعتبرت الحكومة الإسبانية أن التعاون مع الدول الأخرى يعد أمراً أساسياً من أجل محاربة شبكات تهريب الأشخاص، وكبح تدفق المهاجرين غير النظاميين بشكل فعال.

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كما يُضاف هذا المبلغ إلى مساعدة أخرى بقيمة 26 مليون يورو صادقت عليها الحكومة الإسبانية في 5 يوليو الماضي، وهي موجهة لمساندة المغرب في جهوده الرامية لتعزيز مراقبة حدوده واحتواء الهجرة غير النظامية.

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