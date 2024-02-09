إسبانيا ترفض التوقيع على بيان فرنسي يُهاجم «السوبر ليغ»

رفضت إسبانيا، التوقيع على بيان مشترك صدر من فرنسا بشأن السوبر ليغ، لأنه يعد هجوما سابق لأوانه على بطولة دوري السوبر الأوروبي، لتكون الدولة الوحيدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي رفضت التوقيع.



وأصدرت وزارة الرياضة الفرنسية، بيانا غير ملزم، وقعت عليه 25 دولة أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء إسبانيا.

وبينما لم يذكر البيان بطولة دوري السوبر الأوروبي صراحة، فإنه أوضح أنه يدعو الاتحادات الرياضية إلى تنظيم بطولات تتوافق مع مبادئ الالتزام وتكافؤ الفرص والجدارة الرياضية، وكذلك الربط بين الأداء السنوي للأندية في مسابقاتها المحلية والتأهل للبطولات القارية.

واعتبر المجلس الأعلى للرياضة، أن البيان يعد بمثابة انتقاد لبطولة دوري السوبر الأوروبي، والتي يدعمها ناديا ريال مدريد وبرشلونة.

وأوضح المجلس في بيان له، أن “حكومة مدريد لا ترغب في اتخاذ موقف رسمي من السوبر ليج، حتى تبت المحكمة التجارية الإسبانية في القضية المرفوعة من جانب الأندية المتمردة على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)”.

وأوضحت إسبانيا أنه “سيتم عقد اجتماع رسمي مع وزراء الرياضة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة دوري السوبر الأوروبي”.