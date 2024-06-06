إسبانيا ترفع دعوى ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»

أعلنت إسبانيا انضمامها إلى الدعوى التي قدمتها “جنوب إفريقيا” أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، لكتون بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: “سننضم لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد عمليات إسرائيل في قطاع غزة”، مضيفا: “هدفنا الوحيد هو إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين”.

هذا ورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ضد إسرائيل، “تتهمها فيها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حرب غزة، وبأنها “انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”، وستكون إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت لها أيرلندا، فضلا عن تشيلي والمكسيك، فيما اعترفت 145 دولة بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.