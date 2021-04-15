إسبانيا تستقبل أكثر من 811 ألف مهاجر مغربي

وزارة الاندماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أعلنت أن عدد الأجانب في البلاد بلغ أكثر من 5 ملايين و800 ألف شخص، بينهم 811 ألفا و530 مغربيا حتى نهاية ديسمبر 2020.

وأشارت الوزارة، إلى أن “هذا يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بعام 2019، وأن النساء يمثلن 44% من أفراد الجالية المغربية الذين يقيمون بطريقة شرعية في إسبانيا”، مضيفة أن “متوسط عمر المهاجرين المغاربة في إسبانيا لا يتجاوز 33 عاما”.

أوضحت أن “الملامح الاجتماعية والديموغرافية للمقيمين الأجانب في إسبانيا هي متنوعة للغاية، مشيرة إلى أن متوسط عمر السكان الأجانب المقيمين في البلاد يبلغ حوالي 40 عاما، كما أن عدد الرجال يتجاوز عدد النساء”.

ولفتت إلى أن “هناك مجموعات أكبر سنا بين مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في إسبانيا، مثل البريطانيين (متوسط العمر 54 عاما)، وبدرجة أقل الألمان (49 عاما)، وغيرهم الأصغر مثل الباكستانيين والمغاربة (33 عاما)”.

وأشار تقرير أعده المرصد الدائم للهجرة إلى أن “هذا الوضع هو نتيجة لتأثير كورونا وفرض قيود التنقل الدولي، وبذلك يكون عدد المقيمين الأجانب قد سجل أقل زيادة على أساس سنوي منذ عام 2016”.وفقا لروسيا اليوم.

وحسب التقرير، فإن “15 جنسية تمثل ما يقرب من 75% من إجمالي عدد المقيمين الأجانب في إسبانيا.. 8 منها من دول الاتحاد الأوروبي، بينها رومانيا وبريطانيا وإيطاليا، وأن بين الجاليات الأكثر عددا بإسبانيا والتي تنتمي لدول خارج الاتحاد الأوروبي هناك المغرب والصين وفنزويلا والإكوادور”.