إسبانيا تظفر بضم «جوهرة» المنتخب المغربي

نجح الاتحاد الإسباني لكرة القدم نجح في “ضم لاعب الوسط الشاب، تياغو بيتارش، إلى صفوف منتخب الشباب تحت 18 عاماً، متفوقاً على محاولات الاتحاد المغربي الحثيثة لاستقطاب اللاعب”، وفق ما ذكرت صحيفة “ماركا”.

وأفادت الصحيفة الإسبانية “أن بيتارش ذي الأصول المغربية، لاعب وسط ريال مدريد، تلقى دعوة رسمية للانضمام إلى المنتخب الإسباني لأقل من 18 عاماً”.

وأضافت، “يتضمن ذلك المشاركة في 3 حصص تدريبية، وذلك بعد أسابيع قليلة من تلقيه اتصالا من المنتخب المغربي للشباب”.

وتقول الصحيفة، “رغم محاولات المغرب المتكررة، فإن بيتارش “فضّل تمثيل إسبانيا”، مما يعد ضربة للمنتخب المغربي الذي أظهر إصرارا كبيراً على استقطاب المواهب المتألقة في الدوريات الأوروبية، كما حدث سابقاً مع إبراهيم دياز”.

هذا “وبدأ تياغو مسيرته في صفوف أتلتيكو مدريد، قبل أن ينتقل إلى خيتافي ثم ليغانيس، ليستقر أخيراً مع ريال مدريد منذ موسم 2023-2024، حيث لفت الأنظار بمشاركاته المميزة في دوري أبطال أوروبا للشباب تحت إشراف المدرب ألفارو أربيلوا”.

تجدر الإشارة إلى أن “هذه المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء بيتارش لتمثيل أي من الفئات العمرية للمنتخب الإسباني، علماً أن بإمكانه تغيير قراره مستقبلا ما لم يشارك في مباراة رسمية مع المنتخب الأول”.

🇪🇸 Javi Navarro, Mario Rivas, Thiago Pitarch and Daniel Yáñez called up with Spain U-18 for training sessions from April 7 to 9. pic.twitter.com/x9BmxvJHCQ — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 1, 2025