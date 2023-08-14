إسبانيا.. تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين تتخذ من ليبيا معبرا لها

كشفت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة دولية لتهريب مهاجرين سوريين، تعبر 3 قارات، وتتخذ الأراضي الليبية معبرًا لها، مقابل 3500 يورو للشخص الواحد.

وأفادت الشرطة، في بيان اليوم الأحد، إنّها تمكنت بالتعاون مع «يوروبول» والشرطة الفيدرالية الألمانية، من تفكيك «البنية اللوجستية لمنظمة إجرامية متخصصة بتهريب المهاجرين السوريين».

وأوقفت الشرطة الإسبانية 19 شخصًا في إسبانيا للاشتباه في «انتمائهم إلى منظمة إجرامية والضلوع في الهجرة غير الشرعية»، ووضع 6 منهم في الحبس الاحتياطي.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المهاجرين كانوا ينطلقون من لبنان، حيث يمرون من مطار بيروت إلى مصر مقابل 4000 يورو، ثمَّ يسافر السوريون برًا إلى ليبيا وتونس والجزائر مقابل 3500 يورو.