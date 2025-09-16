إسبانيا تلغي صفقات عسكرية مع إسرائيل بقيمة 270 مليون يورو

أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء عقد ضخم بقيمة 700 مليون يورو مع شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية لتوريد أنظمة مدفعية متقدمة من طراز “PULS”، ليصبح هذا القرار ثاني صفقة كبيرة تُلغى هذا الشهر مع شركات إسرائيلية، بعد إلغاء عقد آخر لشراء صواريخ “سبايك” من شركة “رافائيل” بقيمة 270 مليون يورو، ليصل إجمالي قيمة الصفقات الملغاة إلى نحو مليار يورو، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان من المقرر أن تشمل الصفقة توريد 12 قاذفة صواريخ متقدمة، إلى جانب رادارات، وطائرات من دون طيار، ومركبات دعم، استنادًا إلى نظام الإطلاق الدقيق والشامل PULS الذي تطوره “إلبيت سيستمز”.

وكان من المقرر بدء تسليم منصات الإطلاق والصواريخ التدريبية في 2024، على أن تتبعها الأسلحة الحية في 2025. ويُعد هذا النظام من الأنظمة الرائدة في السوق العالمية، إلا أن إلغاء الصفقة يمثل ضربة كبيرة للتعاون العسكري بين إسبانيا وإسرائيل، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وجاءت الخطوة الإسبانية بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل البلاد، حيث أبدت نائبة رئيس الوزراء، يولاندا دياز، تأييدها للمظاهرات التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق الدراجات “فويلتا إسبانيا” في مدريد، والتي كان من المقرر أن يشارك فيها فريق إسرائيلي.

وقالت دياز في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “المجتمع الإسباني يرفض تطبيع الإبادة الجماعية في غزة ضمن الفعاليات الرياضية والثقافية”، مؤكدة دعمها الكامل للمظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل نحو 64 ألف فلسطيني وإصابة نحو 163 ألفاً، في حين تشن غارات متكررة على عدة دول بالمنطقة تشمل لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى تصعيد محدود ضد إيران استمر 12 يوماً.

وزير الثقافة الإسباني: لا مشاركة في “يوروفيجن” إذا شاركت إسرائيل

أعلن وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون، الإثنين، أن إسبانيا لا ينبغي أن تشارك في النسخة المقبلة من مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” إذا سمح بمشاركة إسرائيل، في موقف ينسجم مع دعوات مقاطعة مشابهة أطلقتها دول أخرى.

وقال أورتاسون في مقابلة مع الإذاعة الإسبانية العامة إن “على المنظمين ضمان استبعاد إسرائيل من المسابقة”، مضيفاً: “إذا لم يحصل ذلك، فلا ينبغي لإسبانيا المشاركة”، مشيراً إلى أن دولاً مثل إيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا وهولندا تبنّت مواقف مماثلة.

وأوضح أن القرار النهائي يعود إلى اتحاد البث الأوروبي، الجهة المنظمة للمسابقة، مشيراً إلى أن الاتحاد منح الدول الراغبة في الانسحاب مهلة حتى منتصف ديسمبر المقبل من دون عقوبات مالية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق موقف إسباني رسمي أوسع؛ إذ كان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد أكد في مايو ضرورة استبعاد إسرائيل من المسابقة تضامناً مع الفلسطينيين.

كما سبق للتلفزيون الإسباني الرسمي أن وجّه رسالة دعم للشعب الفلسطيني قبيل نقل فعاليات النسخة الماضية من “يوروفيجن”، بينما أعرب سانشيز الأحد عن إعجابه بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي عطّلت سباق الدراجات “فويلتا إسبانيا” في مدريد.

إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي على خلفية تصريحات جدعون ساعر

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية عن استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، احتجاجًا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ضد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

وأوضحت صحيفة “إل دياريو” أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سيبلغ القائم بالأعمال احتجاج مدريد على المواقف غير المقبولة لوزير الخارجية الإسرائيلي تجاه إسبانيا ورئيس وزرائها.

وجاء هذا التحرك على خلفية انتقاد ساعر لموقف سانشيز الداعم للاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك دعمه للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين خلال سباق الدراجات “فويلتا إسبانيا”.