إسبانيا تهاجم نتنياهو: «مجرم حرب» ويرتكب إبادة جماعية

تصعيد سياسي غير مسبوق خرج من مدريد تجاه تل أبيب، بعدما وصفت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية يولاندا دياز، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “مجرم حرب” و“مرتكب إبادة جماعية”، في تصريحات أشعلت تفاعلات واسعة داخل أوروبا وخارجها.

دياز، وعبر منشور على منصة “Bluesky”، ذهبت إلى حد القول إن “كل أشكال العداء مبررة” تجاه من وصفتهم بهذه الاتهامات، في تعليق مباشر على فيديو لنتنياهو هاجم فيه الموقف الإسباني، ما فتح باب مواجهة كلامية حادة بين الجانبين.

وجاء هذا التصعيد بعد قرار إسرائيلي باستبعاد إسبانيا من مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) في مدينة كريات غات، وهو مركز متعدد الجنسيات معني بمتابعة ترتيبات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما اعتبر خطوة إضافية في مسار التوتر المتصاعد.

نتنياهو من جانبه، اتهم حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ“تشويه سمعة” الجيش الإسرائيلي، معلنًا القرار في إطار رد مباشر على الموقف الإسباني من العمليات العسكرية في غزة.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الحرب في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وما رافقها من تغيّر واضح في الخطاب السياسي الأوروبي، حيث باتت انتقادات بعض الحكومات أكثر حدّة تجاه السياسات الإسرائيلية، بالتوازي مع اتساع الاحتجاجات الشعبية في عدد من العواصم الأوروبية.

وعلى مستوى أوسع، تعكس الأزمة الحالية تحولًا في طبيعة العلاقات بين بعض دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مع تصاعد الضغوط الداخلية المطالبة بمواقف أكثر تشددًا تجاه الحرب في غزة، مقابل تمسك أطراف أوروبية أخرى بخطوط تعاون تقليدية.

