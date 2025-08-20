إسبانيا تواجه حرائق تاريخية.. مقتل 4 وإجلاء سكان في غاليسيا وإكستريمادورا

تواصل إسبانيا جهودها المكثفة لمكافحة حرائق الغابات في واحد من أشد مواسم الحرائق خلال العقود الأخيرة، رغم تراجع درجات الحرارة في شبه الجزيرة الإيبيرية، وفق ما أفادته وكالة “أ ب”.

وشارك الآلاف من رجال الإطفاء بمساعدة جنود وطائرات مخصصة لإسقاط المياه لمواجهة النيران التي اجتاحت مساحات واسعة من الغابات، وكانت الحرائق أكثر شدة في شمال غرب البلاد، خصوصًا في إقليم جاليسيا، حيث حذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية من أن خطر اندلاع الحرائق لا يزال “عاليا جدا أو في أقصى درجاته”.

وأثرت الحرائق بشكل كبير على بلدات صغيرة قليلة السكان في جاليسيا، ما اضطر الأهالي في بعض الحالات للتدخل قبل وصول فرق الإطفاء.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، أمس الثلاثاء، وصول وحدات إطفاء ألمانية لدعم جهود الإخماد، مع نشر أكثر من 20 مركبة لمواجهة حريق مستمر في بلدة خاريا بمنطقة إكستريمادورا الحدودية مع البرتغال.

ووأسفرت الحرائق عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم رجل إطفاء توفي بعد انقلاب الشاحنة التي كان يستقلها في منطقة ليون، وفق ما نقلت وكالة “د ب أ”، وكان ثلاثة آخرون، من بينهم متطوعان في فرق الإطفاء، قد لقوا مصرعهم خلال الأيام الماضية نتيجة إصابتهم بحروق خطيرة أثناء مشاركتهم في مكافحة الحرائق.

وكشفت فيرجينيا باركونيس، مديرة الحماية المدنية، عن استمرار اندلاع 23 حريقًا كبيرًا في المنطقة، مشيرة إلى أن الوضع يصنف في المستوى الثاني من الطوارئ على المقياس الإقليمي، وأن تخفيف حالة التأهب يتطلب إعلان حالة الطوارئ الوطنية من الحكومة المركزية.

وأسفرت الحرائق التي تجتاح المنطقة منذ أسبوعين عن تدمير أكثر من 1150 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، مما يثير مخاوف الخبراء بشأن تدهور الأوضاع مع استمرار موجات الحرارة المرتفعة.