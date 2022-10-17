إسبانيا تُجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الاثنين، سفير إسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها.

وأشاد اللافي بدور مملكة إسبانيا في دعم المسار الأمني في ليبيا، عبر استضافتها اجتماع طليطلة المعني بجمع السلاح وإدماج المقاتلين، مؤكداً الحاجة للبناء على توصيات ومخرجات هذا الاجتماع، للمساهمة في حل مشكلة انتشار السلاح، مشدداً على أهمية تفعيل المسار الأمني وجمع السلاح، لضمان إنجاح المصالحة الوطنية، والعملية السياسية في ليبيا.

من جهته عبر السفير الإسباني، عن دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي، وكل ما من شأنه أن يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مبدياً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم، لإنجاح ملف المصالحة الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي.