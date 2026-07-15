إسبانيا تُسقط فرنسا بثنائية وتعبر إلى نهائي كأس العالم 2026

واصل المنتخب الإسباني عروضه المبهرة في كأس العالم 2026، بعدما تفوق على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-0 في نصف نهائي البطولة، ليحجز مقعده في المباراة النهائية للمرة الأولى منذ تتويجه التاريخي في مونديال 2010.

دخلت المباراة بإيقاع مرتفع بين اثنين من أقوى منتخبات البطولة، حيث حاول المنتخب الفرنسي بقيادة كيليان مبابي فرض أسلوبه الهجومي، لكن المنتخب الإسباني كان الأكثر تنظيمًا وسيطرة على الكرة، ونجح في فرض شخصيته منذ الدقائق الأولى، مع تألق لافت للشاب لامين يامال في صناعة الخطورة على دفاع “الديوك”.

وجاء هدف التقدم الإسباني في الدقيقة 22، بعدما تحصل لامين يامال على ركلة جزاء إثر انطلاقة مميزة داخل منطقة الجزاء، لينفذها ميكيل أويارزابال بنجاح ويمنح “لا روخا” أفضلية مستحقة وسط فرحة جماهيره.

وفي الشوط الثاني، واصلت إسبانيا تفوقها، مستفيدة من تحركات داني أولمو وفابيان رويز، قبل أن يضيف بيدرو بورو الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد هجمة جماعية رائعة أنهاها بتسديدة قوية، لتصبح مهمة المنتخب الفرنسي أكثر تعقيدًا.

ورغم محاولات فرنسا للعودة إلى المباراة، فإن دفاع إسبانيا بقيادة إيمريك لابورت والحارس أوناي سيمون أغلق جميع المنافذ أمام مبابي ورفاقه، ولم يسمح للمنتخب الفرنسي بتهديد المرمى إلا في مناسبات قليلة، ليحافظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة في البطولة.

وشهد اللقاء تألقًا استثنائيًا للامين يامال، الذي كان مصدر الإزعاج الأكبر للدفاع الفرنسي، بينما أثبت المنتخب الإسباني مرة أخرى أنه يمتلك واحدة من أقوى المنظومات الجماعية في العالم، بفضل الاستحواذ، والضغط العالي، والانضباط التكتيكي.

وبهذا الانتصار، بلغ المنتخب الإسباني نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة، ليضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا، بينما اكتفى المنتخب الفرنسي بخوض مباراة تحديد المركز الثالث، لتنتهي آماله في بلوغ النهائي الثالث تواليًا.