إسبانيا: هجوم بقنبلة حارقة على مكتب إقليمي لتحالف «أونيداس بوديموس» اليساري

الشرطة الإسبانية قالت إن مكتبا إقليميا لتحالف “أونيداس بوديموس” اليساري تعرض لهجوم بقنبلة حارقة أمس الجمعة. وفقا لرويترز.

وقع الهجوم في قرطاجنة بجنوب شرق إسبانيا، وألحقت النيران أضرارا بالواجهة الخارجية للمبنى.

واتهم التحالف عناصر يمينية بتنفيذ الهجوم. وقال بابلو إغليسياس، زعيم حزب “بوديموس” والمرشح عن التحالف في الانتخابات الإقليمية التي تجرى في 4 مايو ، على وسائل التواصل الاجتماعي “إرهاب الشوارع الذي يقوم به اليمين المتطرف لن يخيفنا”.

وقالت الشرطة إنها لم تنفذ أي اعتقالات بعد الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الجمعة. وقال متحدث باسم التحالف إنها المرة السادسة التي يعتدي فيها مخربون على المبنى.