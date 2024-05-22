إسبانيا والنروج وإيرلندا تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا، نيتها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، في خطوة من المرجح أن تعطي دفعة للقضية الفلسطينية وتؤدي إلى توتر العلاقات مع إسرائيل.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اتخاذ القرار في خطاب ألقاه أمام البرلمان الإسباني، الأربعاء، كما أكد نظيره النرويجي جوناس جار ستور موقف النرويج في مؤتمر صحفي في أوسلو.

وقال ستور في بيان للحكومة النرويجية: “قررت الحكومة النرويجية أن تعترف النرويج بفلسطين كدولة”، مضيفا أنه “في خضم الحرب، مع مقتل وجرح عشرات الآلاف، يجب علينا أن نبقي على قيد الحياة البديل الوحيد الذي يقدم حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء: دولتان، تعيشان جنبا إلى جنب، في سلام وأمن”.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس في مؤتمر صحفي في دبلن “اليوم، تعلن أيرلندا والنرويج وإسبانيا أننا نعترف بدولة فلسطين. وسيقوم كل واحد منا الآن باتخاذ أي خطوات وطنية ضرورية لتفعيل هذا القرار”.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رحب اليوم الأربعاء بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا.

وقال أبو الغيط على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) “أرحب ترحيبا عاليا بالخطوة الهامة التي قررت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا اتخاذها بالاعتراف بدولة فلسطين”.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدول التي لم تفعل ذلك إلى الاقتداء بالدول الثلاث في خطوتها “المبدئية الشجاعة”، مضيفا “أبارك لفلسطين على هذا التطور الإيجابي”.

وعقّب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على هذا الإعلان قائلا إنه أمر بالاستدعاء الفوري لسفيري إسرائيل في أيرلندا والنرويج بعد قرار تلك الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأمر وزير الخارجية الإسرائيلي كذلك باستدعاء سفير بلاده لدى إسبانيا بعد قرار مدريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.