إسرائيلي يفتح النار على فلسطيني ويقتله بالرصاص في الرأس في سيارته بالضفة

فلسطيني قتل برصاص صهيوني في الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء عندما كان في سيارته حسب ما ذكرت وزارة الصحة ووكالة الأنباء الفلسطينية. وفقا لفرانس برس.

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحافي مقتل مواطن فلسطيني “أصيب بالرصاص الحي في رأسه قرب بلدة بير نبالا (..) وإصابة زوجته بالرصاص الحي في الظهر”.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الحادث وقع فجرا عندما كان الزوجان في سيارة “يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غرب القدس”. ولم تتوافر أي معلومات على الفور حول أسباب الحادث.

ورفضت قوات الأحتلال الصهيوني التعليق راهنا بعدما اتصلت به وكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الفلسطيني القتيل هو أسامة صدقي منصور (42 عاما) من قرية بدو شمال غرب القدس.

وأشارت الوكالة إلى أن مواجهات اندلعت مع القوات الاسرائيلية في قريتي بير نبالا والجيب مساء الاثنين.

ويحتل الجيش الصهيوني الضفة الغربية منذ العام 1967.

ويقيم 2,8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة فضلا عن 475 ألف صهيوني يقيمون في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.