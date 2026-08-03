إسرائيلي ينتحر عند «قبر صديقته» التي قتلت بهجوم أكتوبر

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بوفاة بار أسراف، أحد الناجين من هجوم 7 أكتوبر 2023، بعد العثور عليه داخل مقبرة في مستوطنة إلكانا بالضفة الغربية، بالقرب من قبر صديقته ليرون باردا التي قُتلت خلال الهجوم على مهرجان نوفا.

وذكر موقع “JFeed” الإسرائيلي أن أسراف، البالغ من العمر 30 عامًا، عُثر عليه مساء السبت داخل المقبرة مصابًا برصاصة في الصدر، مشيرًا إلى أن فرق الإسعاف وصلت إلى المكان، لكنها أعلنت وفاته في الموقع.

وبحسب الناشط اليهودي الفرنسي جيريمي بن حاييم، الذي نشر نبأ وفاة أسراف عبر منصة “إكس”، فإن الراحل حافظ خلال الفترة الماضية على علاقته بعائلة باردا، وكان يزور والديها باستمرار ويحيي ذكراها.

وكانت ليرون باردا، البالغة من العمر 26 عامًا، تعمل نادلة في مهرجان نوفا، حيث قُتلت خلال الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023. ووفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” سابقًا، رفضت مغادرة المكان عند بدء الهجوم، واختارت البقاء لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث اللحظات الأخيرة لباردا وهي تساعد عددًا من المصابين بين رواد المهرجان.

وقال والدها آفي لصحيفة “إسرائيل هيوم”: “تحدثت معها صباح ذلك اليوم، وطلبت منها مغادرة المنطقة، لكنها رفضت، وقالت إن هناك مصابين وأنها ستبقى. هذه هي ليرون، كنت سأتفاجأ لو وافقت على الفرار”.

وتأتي وفاة أسراف بعد أقل من عام على وفاة ناجٍ آخر من أحداث 7 أكتوبر، إذ ذكرت تقارير إسرائيلية في أكتوبر 2025 العثور على روعي شاليف، البالغ 28 عامًا، ميتًا داخل سيارة محترقة قرب نتانيا، بعد عامين من مشاهدته مقتل صديقته خلال الهجوم.

وكان شاليف قد ترك رسالة وداعية كتب فيها: “أنا آسف حقًا، لا أستطيع تحمل هذا الألم بعد الآن”.

كما أشارت تقارير في أبريل 2024 إلى أن نحو 50 ناجيًا من مهرجان نوفا أقدموا على الانتحار خلال الأشهر الستة التي تلت الهجوم، وسط استمرار الحديث عن الآثار النفسية العميقة التي خلفتها أحداث 7 أكتوبر بين الناجين.

Heartbreaking.



Bar Asraf took his own life yesterday after struggling with unbearable grief following the murder of his close friend, Liron Barda, at the Nova festival.



Liron managed the bars at the festival and gave first aid to the wounded until she was murdered.



Bar could… pic.twitter.com/WFHt4grmtL — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) August 2, 2026

⚠️ Trigger Warning:



This is unbearably heartbreaking. 💔



Bar Asraf, 30, died by suicide beside the grave of Liron Barda, his childhood soulmate, who was murdered by Palestinian terrorists at the Nova festival on October 7th.



Bar and Liron had known each other since they were… pic.twitter.com/QpyyfWB1Km — Yehuda Teitelbaum (@chalavyishmael) August 3, 2026

בר אסרף, משערי תקווה, שם קץ לחייו בירייה על קברה של חברתו הטובה לירון ברדה שנרצחה בנובה. אמו סיפרה לוואלה שב-7 באוקטובר נסע לחפש אחריה, ומאז התקשה להתמודד עם מותה והתקעקע לזכרה. ״אמרתי לו ׳בר, קום׳. ואז ראיתי שהוא מלא בדם. הוא מת במקום בו הכי רצה להיות״, שחזרה אחותו pic.twitter.com/e3KqOt2Mgz — אורי סלע Uri Sela (@uri_sela) August 2, 2026

Some pains are silent, some tragedies unfold while the world is convinced victims are safe.

Bar Asraf, 30, a survivor of the October 7th massacre, took his own life at Alkana Cemetery last night, at the grave of his girlfriend Liron Bardet, who was murdered at the Nova Festival. pic.twitter.com/69vHOhEVRB — Mélanie Lacide ✡︎ מזל (@MelanieLacide) August 2, 2026