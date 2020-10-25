إسرائيل.. إرسال ما قيمته 5 ملايين دولار من القمح إلى السودان

أعلن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه سيرسل على الفور ما قيمته خمسة ملايين دولار من القمح إلى السودان.

وكتب نتنياهو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “نتطلع إلى سلام دافئ مع السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار.. إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان”.

نتطلع إلى #سلام دافئ مع #السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار. إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 25, 2020

وفي وقت سابق من اليوم، أوضحت وزارة الخارجية السودانية أن “اتفاقات ستوقع قريبا مع تل أبيب في عدة مجالات تشمل الطيرن والهجرة”.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان البلدين التوصل لاتفاق حول تطبيع العلاقات.

وتم إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بوساطة أمريكية، تلاه بعد ساعات تخصيص واشنطن مساعدة “إنسانية” للسودان بقيمة 81 مليون دولار، وسبقه رفع هذا البلد من القائمة الأمريكية للدول المصنفة لديها راعية للإرهاب.