إسرائيل.. إصابة 4 أشخاص بالسُلالة الجديدة لكورونا يتسبب في إغلاق شامل

أعلن الكيان الصهيوني اليوم الخميس، سيفرض اعتبارا من يوم الأحد المقبل إغلاقا في كافة انحاء البلاد، سيكون الـ3 منذ انتشار وباء كورونا المستجد ويأتي بعد أيام فقط من بدء التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى أكدت وزارة الصحة وجود 4 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في جنوب إنكلترا ويعتقد مسؤولو الصحة البريطانيون أنها تنتشر بشكل أسرع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو في بيان “سيتم فرض إغلاق شامل اعتبارا من الأحد المقبل عند الساعة (15,00 ت غ) على أن يكون ساري المفعول لمدة أسبوعين”.

وأشار البيان إلى “إمكانية تمديد الإغلاق بأسبوعين إضافيين في حال عدم تحقيق هدف تخفيض معدل اصابة الحالات الجديدة الى ما دون ألف حالة في اليوم”.

وسيحظر التنقل لأبعد من ألف متر عن مكان الإقامة ما عدا الحالات الاستثنائية وكذلك التوجه لتلقي اللقاح. ومن القيود ايضا “حظر التواجد في منزل خاص بشخص آخر غير العائلة المصغرة وإغلاق كافة أماكن التجارة وأماكن الترفيه، عدا خدمة الإرساليات”.

وستبقى المدارس مفتوحة جزئيًا لبعض الفئات العمرية.

يأتي الإغلاق الجديد بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات منذ آخر إغلاق في سبتمبر عندما كان معدل الاصابات فيه بين الأعلى في العالم.

وسجل الكيان الصهيوني 385 ألفا و22 إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي منها 3150 حيث يبلغ عدد سكانه 9 ملايين نسمة.

أطلق الكيان الصهيوني يوم الاثنين حملة تطعيم على مستوى البلاد بعد تلقي الشحنة الأولى من اللقاح الذي طورته شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر وشريكتها الألمانية بايونتيك.

وأكدت وزارة الصحة أمس الأربعاء وجود 4 إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس. ولمنه انتشارها حظرت هذا الأسبوع دخول رعايا أجانب من بريطانيا أو الدنمارك أو جنوب إفريقيا حيث ظهرت سلالة جديدة منفصلة. وفق ماذكرت إذاعة “مونت كارلو”.

كما فرضت حجرا صحيا إلزاميا على جميع الوافدين من الخارج.